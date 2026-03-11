Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Pésdebarro organiza un taller de voz y canto con María Costas en O Sixto

Será el domingo y la participación es libre y abierta

Olalla Bouza
11/03/2026 21:02
A Asociación Pesdebarro nun dos seus encontros na Praza da Peixería de Vilagarcía
 Pesdebarro en uno de sus encuentros en la Praza da Peixería de Vilagarcía
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La asociación Pésdebarro de Vilagarcía organiza, para el próximo domingo, un taller de voz y canto impartido por María Costas. Se trata de una profesional con una amplia experiencia en los escenarios, así como un profundo trabajo alrededor de la voz como herramienta artística y expresiva. La actividad será en el Centro Sociocultural de O Sixto, en Solobeira, en horario de mañana y de tarde.

A lo largo de la sesión, las personas participantes se aproximarán a la voz de una forma práctica y accesible, mediante ejercicios sencillos destinados a “producir un son máis libre, rico en matices e harmónicos, sempre desde unha emisión cómoda e respectuosa coa saúde vocal”, explican desde Pésdebarro.

La asociación lleva a cabo numerosas actividades culturales en Vilagarcía. En el caso de este taller, ahondará en aspectos como la respiración, la conciencia corporal, la relajación y la escucha activa, elementos fundamentales para que la voz fluya con naturalidad.

El objetivo es descubrir nuevas posibilidades de la propia voz, ganar confianza y disfrutar del placer de cantar colectivamente. Por la mañana, será de 11 a 14 y por la tarde de 16:30 a 17:30 horas. La participación es abierta y sin inscripción.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina