Pésdebarro organiza un taller de voz y canto con María Costas en O Sixto

Pesdebarro en uno de sus encuentros en la Praza da Peixería de Vilagarcía Mónica Ferreirós

La asociación Pésdebarro de Vilagarcía organiza, para el próximo domingo, un taller de voz y canto impartido por María Costas. Se trata de una profesional con una amplia experiencia en los escenarios, así como un profundo trabajo alrededor de la voz como herramienta artística y expresiva. La actividad será en el Centro Sociocultural de O Sixto, en Solobeira, en horario de mañana y de tarde.

A lo largo de la sesión, las personas participantes se aproximarán a la voz de una forma práctica y accesible, mediante ejercicios sencillos destinados a “producir un son máis libre, rico en matices e harmónicos, sempre desde unha emisión cómoda e respectuosa coa saúde vocal”, explican desde Pésdebarro.

La asociación lleva a cabo numerosas actividades culturales en Vilagarcía. En el caso de este taller, ahondará en aspectos como la respiración, la conciencia corporal, la relajación y la escucha activa, elementos fundamentales para que la voz fluya con naturalidad.

El objetivo es descubrir nuevas posibilidades de la propia voz, ganar confianza y disfrutar del placer de cantar colectivamente. Por la mañana, será de 11 a 14 y por la tarde de 16:30 a 17:30 horas. La participación es abierta y sin inscripción.