Las filtraciones en el pabellón ‘Helena Mariño’ de Vilagarcía proceden de bajantes que van entre muros

Humedades pabellón Helena Mariño Mónica Ferreirós

Las filtraciones que afectan al pabellón ‘Helena Mariño’, y que traen de cabeza a las personas y equipos que lo utilizan, proceden de las bajantes que van entre los muros. A través de las paredes, provocan humedades y goteras en pista, baños y otras estancias de las instalaciones situadas en la Rúa Castelao.

Las bajantes no tienen la suficiente capacidad para momentos en los que hay demasiada lluvia, como los que se registraron durante febrero. De hecho, durante el último fin de semana del pasado mes fue necesario suspender un partido, aunque también esa misma tarde se celebraron otros sin que se registrara ningún problema, según matizan desde Ravella ante las críticas del club afectado. Tampoco los entrenamientos se vieron interrumpidos.

Los técnicos están estudiando cuál puede ser la solución a estas goteras, ya que las bajantes van por el interior de los muros, lo cual complica la actuación. Por otra parte, desde el Concello señalan que las lesiones que sufrió un niño por un resbalón no fueron a causa del agua, sino de la pista y que “se está evaluando” si por un producto de limpieza.

En cualquier caso, la siguiente actuación que se llevará a cabo en el ‘Helena Mariño’ será la reforma de los vestuarios, ya que desde Ravella inciden en que “no se puede actuar en todas las instalaciones, que afortunadamente son muchas, al mismo tiempo”. Lo cierto, es que las deficiencias del pabellón son evidentes en un primer vistazo.

A simple vista

La pista, está descolorida por la actuación del agua, hay verdín en las paredes y los baños presentan desconchados en las baldosas, entre otros desperfectos. El pabellón es muy utilizado, sobre todo, para la práctica del baloncesto y los clubs llevan tiempo reclamando una intervención, ya que durante el invierno se vuelve impracticable durante muchas jornadas.

Por el momento, la reforma de los vestuarios es la intervención que se baraja desde la Concellería que dirige Carlos Coira, mientras los técnicos evalúan cómo se podría encontrar una solución definitiva a la situación de las bajantes de Castelao