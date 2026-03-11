Fran Diéguez, de farmacéutico de familia a enseñar a 13.000 seguidores cómo cuidar la piel

Fran Diéguez es experto en el cuidado adecuado de la piel

Cuando terminó la carrera y empezó a hacer las prácticas en la farmacia Rolán de Vilagarcía nada le hacía pensar a Fran Diéguez que su futuro profesional se desarrollaría también detrás de la pantalla de un móvil y de un ordenador y dando consejos a casi 13.000 personas. Él inicio en plena pandemia ese incierto viaje como es el de comunicar a través de redes sociales (en su caso Instagram) y a día de hoy cuenta con un sólido canal, con una escuela –Postgradum de Salud– y con miles de personas que quieren conocer sus opiniones sobre el cuidado de la piel.

“Me encantaba mi trabajo en la farmacia, la verdad, el contacto con la clientela. Durante estos años, no obstante, yo me seguí formando porque soy una persona muy inquieta. Me gusta mucho indagar y me fui especializando poco a poco en lo que hoy en día es mi pasión, que es el mundo de la termocosmética y de la medicina natural que implica todo lo que tiene que ver con la micronutrición, la suplementación y que conlleva también un estilo de vida”, dice Fran. Y es que este vilagarciano tenía claro que “lo que yo quería era ayudar al paciente en cómo cuidar su piel, y no que las cremas que use sean simplemente una rutina cosmética”.

Un antes y un después

Fue la pandemia del coronavirus – como a tanta gente y a tantas empresas– la que supuso un punto de inflexión en la vida personal y profesional de Diéguez. “Creo que esos fueron los momentos más duros que se vivieron nunca en la farmacia. Pese a las medidas que nos impusieron de seguridad, lógicamente, a mí me gustaba salir del mostrador y poder ayudar a la gente y saber qué les estaba pasando en esos momentos. Fue ahí cuando me di cuenta de que muchísima gente estaba en casa, confinada, y que los consejos que yo daba no podían llegar a ellos si no salían a la calle”.

Fue ahí cuando decidió apostar por Instagram, abrirse un perfil y lanzarse a una aventura que empezó como un hobby y que acabó derivándolo a otro futuro profesional. “Cuando me grabo me imagino que le estoy hablando a un paciente en la farmacia. El Fran que se ve en redes es el mismo que el Fran del día a día. Soy yo tal y como le hablo al paciente detrás del mostrador”.

Sus ganas por ayudar le descubrieron otra pasión, la de formar. Hoy dirige Postgradum Salud que, como el mismo dice, “es una de las escuelas referentes dentro del ámbito sanitario. Nació hace tres años. Mi marido tenía una escuela de negocios y cuando yo dejo la farmacia pues decidimos aliarnos. Muchos compañeros me empezaban a pedir ayuda y vimos una opción de seguir por ese camino”.

Es ahí cuando nace el Grado en Salud y el Máster en Dermocosmética y Suplementación. “El primer máster fue ese, pero a día de hoy ya tenemos también un experto en salud hormonal y menopausia, también un experto en cuidado capilar integral y en breve un experto en longevidad y también en fertilidad” señala el vilagarciano.

De las redes, a un libro

A Fran no le paraba la cabeza y más allá de la formación también necesitó plasmar lo que sabía en un libro. “De noche aprovechaba huecos para escribir, para indagar. De ahí nace mi libro ‘Cuidado de la piel, más allá del skincare”. Reconoce que “yo lo que quería era que la gente entienda que cuidar la piel va mucho más allá de una rutina, que debe cuidarse por salud porque al final es el órgano que está conectado con todo nuestro cuerpo y que manifiesta todo lo que nos pasa, desde cómo comemos a cómo dormimos, nuestro estrés, nuestra salud hormonal...”.

El formador y farmacéutico reconoce que todavía queda mucha educación en el cuidado de la piel. “A veces la gente se mueve por modas, por eso tampoco me gusta mucho la palabra influencer. Hay gente que ve en redes un producto que se viraliza y después a nosotros, como profesionales, nos toca desmentir cosas que se están diciendo”. Y es que Fran no hace consultas, pero indica que le llegan muchas a través de las redes sociales. “Lo primero es saber qué tipo de piel tienes, entender bien cuáles son tus hábitos de vida y ponerte en manos de un profesional que te ayude y te guíe durante todo el tratamiento”, expone. Señala que hay tres mínimos: “limpiarte la piel con producto adecuado, hidratarla y protección solar a diario, no solo en verano. La gente, sobre todo en Galicia, asocia que solamente hay que echar crema cuando sale el sol y aquí sale poco. Es un error”. De hecho indica que la mejor inversión para envejecer bien es utilizar un protector solar a diario.

El farmacéutico se muestra orgulloso de ver crecer su pequeña gran comunidad, de tener éxito en su negocio y de seguir ayudando –de otra forma– a los pacientes que antes atendía tras el mostrador de la farmacia.