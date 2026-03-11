El Concello adjudica la renovación de 17 ventanas para evitar las humedades y goteras en el Auditorio

Vistas del Auditorio un día de actuación Gonzalo Salgado

La Xunta Local de Goberno de Vilagarcía adjudicó a Construcciones Metálicas Cuevas SL la renovación de 17 ventanas del Auditorio. El objetivo de esta obra es acabar con los problemas de humedades y filtraciones que se registran en el edificio situado en la Avenida da Mariña, con fachada trasera a Gómez Paratcha. El presupuesto de adjudicación es de 7.579,22 euros (con impuestos incluidos) y la adjudicataria cuenta con un plazo de un mes para llevar a cabo estas actuaciones.

Al tratarse de un contrato menor, se llevó a cabo una adjudicación directa con la aprobación del presupuesto presentado por dicha empresa, especializada en construcción y reparaciones.

En la justificación de esta actuación, se da cuenta de un informe de la directora del Conservatorio Profesional de Música en el que se da cuenta de los problemas que se sufren en la primera planta, ya que las ventanas están en muy mal estado de uso, “xa que son de aceiro inoxidable, moi pesadas, non herméticas, entra auga cando chove, frío no inverno, moito calor no verán, resulta moi difícil ventilar...”, explica en el acta de la resolución de la adjudicación.

Además, otro de los problemas es que se trata de estructuras “moi pesadas” y que pueden resultar “moi perigosas”, ya que “tendo presente o seu peso e que o sistema de apertura cara ao exterior non funciona ben, poden provocar a súa caída á explanada do Auditorio, na que é continuo o paso de persoas”.

No es la primera vez que se realizan actuaciones para solventar problemas en el edificio, como la impermeabilización de la terraza. Además, en octubre del año pasado, la Xunta Local de Goberno aprobó una partida de 1.200 euros para reparar desperfectos y renovar material de los locales de ensayo.

Goteras en varios colegios

Por otra parte, la Xunta de Goberno Local acaba de aprobar la inversión de cerca de 16.000 euros en tres actuaciones de mantenimiento en los colegios de Carril, Vilaxoán y Educación Especial. En el Rosalía de Castro, se actuará en una de las claraboyas, tras detectarse una nueva entrada de agua en la del comedor, motivada por la acumulación de suciedad y por el deterioro del sellado de la propia ventana. La partida para esta obra es de 4.500 euros.

En el caso del centro situado en Faxilde, se produce una situación similar. Una gotera terminó por convertirse en un agujero bastante importante, por lo que se instalarán varias chapas en la cubierta de la entrada principal y se colocarán aliviaderos en los canalones del patio interior. Por último, la intervención en el centro situado en Doutor Fleming se centrará en el gimnasio y en algunas aulas, donde también aparecieron filtraciones. 