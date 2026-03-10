Ravella destinará 6.000 euros a combatir una plaga de termitas en el centro social de Rubiáns

El escenario de madera del centro social está dañado Gonzalo Salgado

El ejecutivo local de Vilagarcía acaba de contratar por la vía de urgencia a la empresa Plagal Control de Plagas para poder actuar cuanto antes en el centro sociocultural de Rubiáns. La directiva de la asociación vecinal advirtió a Ravella de los "significativos danos" en la madera existente en diferentes espacios del inmueble, pero especialmente en el suelo del escenario, en la puerta de acceso a este espacio y en los marcos de las zonas de aseo. Tanto los técnicos municipales como los de la empresa pudieron comprobar que, efectivamente, é unha plaga de termitas.

Desde el Concello señalan que, para evitar que las termitas se extiendan al resto del edificio, Plagal tratará el exterior y el interior. Lo hará por fura con perforaciones del tratamiento cada 60-65 centímetros a lo largo de todo el perímetro y por dentro con inyecciones en los marcos afectados y pulverización de la madera del escenario. La inversión que se hará será de 5.800 euros.

En Faxilde

Por otra parte el gobierno local atendió también la demanda de otro colectivo vecinal, concretamente el de Faxilde. Este venía reclamando actuar contra las humedades detectadas en su centro cultural. Así pues desde Ravella se contrató a la empresa Chiky Nietos S.L que, por 3.500 euros, procederá a la sustitución de las planchas de escayola en el salón de actos y en el pasillo.