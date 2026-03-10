Los muestreos de Mar para cifrar la mortandad en Arousa van por el 82% de ejecución

Reunión de la conselleira con representantes de cofradías

Los muestreos oficiales realizados por técnicos de la Consellería do Mar en los bancos marisqueros de la Ría de Arousa van ya por el 82% de ejecución. Así se lo confirmó la conselleira do Mar, Marta Villaverde, a representantes de la Federación Galega de Cofradías de Pescadores y a las Provinciales en una reunión en la que se analizó la situación del marisqueo tras los temporales de los últimos meses.

En el encuentro los responsables autonómicos explicaron que ya finalizaron estos trabajos en otras rías como la de Vigo, Pontevedra, Muros-Noita, Corcubión, A Coruña y Ferrol, así como en la Costa da Morte. Los trabajos que faltan en Arousa se retomarán en cuanto lo permitan las condiciones de las mareas.

Colaboración con cofradías

La información recopilada por el personal de la Xunta de Galicia está siendo analizada por los equipos técnicos, que continúan recibiendo y procesando la información sobre el estado de los bancos remitida por las asistencias técnicas de las cofradías, y en los próximos días se darán a conocer los primeros resultados. Villaverde puso en valor la capacidad de trabajo y la profesionalidad de los biólogos de zona de la Consellería do Mar y de las asistencias técnicas de las cofradías implicados en la realización de estos muestreos. Una labor conjunta que está permitiendo la recogida de todos los datos necesarios para poder elaborar una evaluación científica completa de la situación de cada zona productiva. Mar reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano del sector para que pueda recuperar el recurso cuanto antes.