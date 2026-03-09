Ravella denuncia ante la Policía los actos vandálicos en el Alobre y encarga un estudio de valoración de daños para su restauración

Imagen de archivo del Castro Alobre

El Concello de Vilagarcía ha acudido ante la Policía Nacional para denunciar los actos vandálicos registrados el pasado fin de semana en el yacimiento arqueológico del Castro Alobre. La administración local busca que se identifique y se persiga judicialmente a los autores. De forma paralela también se ha encargado un estudio de valoración de los daños y un proyecto para la restauración de los muros.

Desde Ravella califican el acto como algo "puntual", pero aún así hacen un llamamiento al civismo y al respeto al patrimonio. Recuerda que en el Castro Alobre están las raíces de la ciudad de Vilagarcía. Dicen desde el ejecutivo socialista que hechos como los acontecidos los animan a seguir trabajando en el estudio arqueológico de un "castro único en todo o noroeste peninsular" y también en campañas didácticas con escolares de centros educativos.

Antecedentes

El Concello recuerda que actos vandálicos similares se registraron en la Semana Santa del año 2006 cuando un grupo de menores de edad derrumbaron el muro del castro cuando se estaban haciendo las excavaciones para ponerlo en valor. También había realizado diversas pintadas en el recinto. En aquel entonces la reparación de los daños se cifró en 18.000 euros. Gracias a las investigaciones de la Policía Nacional los autores habían sido localizados y el caso puesto en manos de la Fiscalía de Menores. Sus padres tuvieron que hacer frente a la restauración.

El valor patrimonial e histórico del Castro Alobre es indiscutible. Estuvo ocupado entre los siglos I antes de Cristo y III después de Cristo. Las distintas investigaciones - especialmente las de los últimos años- confirmaron su importancia estratégica y comercial. En las últimas excavaciones se recuperaron 20.000 piezas, algunas de ellas de alto valor histórico, etnográfico y artístico. Además también se descubrió el llamado "hipocausto", un sistema de calefacción de la época romana, así como un gran concheiro que sirvió para documentar el tiempo en el que el lugar estuvo habitado. "O seu coñecemento é a mellor acción de prevención de actos como os desta fin de semana", resume o executivo de Alberto Varela.