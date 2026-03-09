Luz verde al proyecto para rehabilitar el pabellón de Bamio con un coste de 83.000 euros

Estado actual del pabellón de Bamio Gonzalo Salgado

El gobierno local de Vilagarcía ha dado el visto bueno al proyecto de rehabilitación del pabellón deportivo de Bamio, una actuación muy demandada y valorada en 83.000 euros. La inversión será ejecutada una vez que el ejecutivo municipal firme el préstamo incluido en el presupuesto de 2025, actualmente en proceso de licitación. Tras estos trabajos la intención del área de Deportes es la de materializar una segunda fase, mediante la cual se instalarán vestuarios, almacén y aseos.

Así pues en esta primera fase lo que se hará será restaurar el inmueble después de tantos años de abandono. El cierre de hormigón será limpiado y, en el interior, se procederá al pintado. El cierre de placas de policarbonato ondulado será renovada en su totalidad, aprovechando la estructura existente. También será sustituido el portal de acceso, que será de corredera con apertura para el paso peatonal. En la cubierta se eliminarán todos los puntos que provocan goteras y se hará una instalación eléctrica nueva, que incluye un sistema más moderno. El pavimento de cemento será reparado y cubierto con pintura antideslizante.

Destino del inmueble

Los primeros usuarios del pabellón serán las categorías inferiores del club Bamio. También podrá ser usado por la Escola de Educación Infantil por las mañanas, así como por los aficionados del tenis, que por fin tendrán una pista bajo cubierta. Dado que las dimensiones del pabellón no son muy grandes habrá que recurrir a una segunda fase para dotar al lugar de otros servicios básicos como los aseos, los vestuarios y un almacén.