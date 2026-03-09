Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Interceptan a un hombre sin carné en una motocicleta de una empresa de reparto con la que no tenía contrato

Agentes de la Policía Local le dieron el alta cuando circulaba por la zona de Os Duráns

Fátima Frieiro
09/03/2026 09:44
Imagen de policías locales de Vilagarcía en una foto de archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía interceptaron en la tarde del domingo a un hombre que conducía una motocicleta cuando circulaba por una zona que no está permitida para este tipo de vehículos en la calle Aquilino Iglesia Alvariño, en el barrio de Os Duráns. Los policías le dieron el alto y constataron que el hombre no tenía permiso para conducir ningún vehículo. Se enfrenta a una sanción como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Además, dado que el hombre pilotaba una motocicleta de una empresa de reparto, se le requirió la documentación pertinente. Fuentes policiales apuntan que no pudo acreditar ningún tipo de contrato ni tampoco demostró ser autónomo. Sobre esto se dio cuenta a la Seguridad Social.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina