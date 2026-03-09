Vilagarcía
Interceptan a un hombre sin carné en una motocicleta de una empresa de reparto con la que no tenía contrato
Agentes de la Policía Local le dieron el alta cuando circulaba por la zona de Os Duráns
Agentes de la Policía Local de Vilagarcía interceptaron en la tarde del domingo a un hombre que conducía una motocicleta cuando circulaba por una zona que no está permitida para este tipo de vehículos en la calle Aquilino Iglesia Alvariño, en el barrio de Os Duráns. Los policías le dieron el alto y constataron que el hombre no tenía permiso para conducir ningún vehículo. Se enfrenta a una sanción como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.
Además, dado que el hombre pilotaba una motocicleta de una empresa de reparto, se le requirió la documentación pertinente. Fuentes policiales apuntan que no pudo acreditar ningún tipo de contrato ni tampoco demostró ser autónomo. Sobre esto se dio cuenta a la Seguridad Social.