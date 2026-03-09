Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El Puerto repara esta semana los baches del vial paralelo al parque del Centenario

Fátima Frieiro
09/03/2026 17:33
El firme se encuentra en muy m
El firme se encuentra en muy mal estado
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía cierra durante las jornadas del jueves y el viernes el tramo de vial que discurre entre la rotonda del muelle de Pasaxeiros y la de O Cavadelo. El objetivo no es otro que el de ejecutar la reparación de los baches y desperfectos que han aparecido en el firme tan solo dos meses después de que el vial fuese asfaltado. Esto ha provocado numerosas quejas de los miles de conductores que pasan por este vial día tras día, siendo además una de las vías de conexión directa con la actividad comercial de la rada arousana.

Desde el Puerto recuerdan que dado que el vial fue pavimentado recientemente todavía se encuentra en plazo de garantía. De ahí que será la empresa adjudicataria la que se hará cargo de los costes de esta nueva actuación. Así pues el pavimentado nuevo no costará ni un solo euro a las arcas públicas, tal y como aseguran desde la Autoridad Portuaria.

Para ejecutar los trabajos es necesario cortar el tráfico. Las calles Avenida da Mariña y Elpidio Villaverde actuarán como itinerario alternativo en las dos jornadas que se prevé que se prolonguen los trabajos. La actuación fue puesta en conocimiento tanto de la comunidad portuaria como de la Policía Local de Vilagarcía.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina