El Puerto repara esta semana los baches del vial paralelo al parque del Centenario

El firme se encuentra en muy mal estado Mónica Ferreirós

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía cierra durante las jornadas del jueves y el viernes el tramo de vial que discurre entre la rotonda del muelle de Pasaxeiros y la de O Cavadelo. El objetivo no es otro que el de ejecutar la reparación de los baches y desperfectos que han aparecido en el firme tan solo dos meses después de que el vial fuese asfaltado. Esto ha provocado numerosas quejas de los miles de conductores que pasan por este vial día tras día, siendo además una de las vías de conexión directa con la actividad comercial de la rada arousana.

Desde el Puerto recuerdan que dado que el vial fue pavimentado recientemente todavía se encuentra en plazo de garantía. De ahí que será la empresa adjudicataria la que se hará cargo de los costes de esta nueva actuación. Así pues el pavimentado nuevo no costará ni un solo euro a las arcas públicas, tal y como aseguran desde la Autoridad Portuaria.

Para ejecutar los trabajos es necesario cortar el tráfico. Las calles Avenida da Mariña y Elpidio Villaverde actuarán como itinerario alternativo en las dos jornadas que se prevé que se prolonguen los trabajos. La actuación fue puesta en conocimiento tanto de la comunidad portuaria como de la Policía Local de Vilagarcía.