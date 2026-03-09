El Curtas Festival do Imaxinario recibe el premio especial en la nueva edición del Fantasporto

Luis Rosales recogió personalmente el premio en el Fantasporto

El Curtas Festival do Imaxinario de Vilagarcía ha sumado un nuevo galardón a su vitrina, dado que acaba de recibir el premio especial en la edición número 46 del Fantasporto. Con este reconocimiento se pone en valor su trayectoria, su contribución al cine fantástico y su labor de promoción internacional del talento gallego.

El galardón fue recogido por el director del certamen vilagarciano, Luis Rosales, que lo recogió de la mano del director de Fantasporto, Mario Dorminsky. Este destacó en su intervención la estrecha y longeva relación que une al festival luso con el gallego.

Capítulo especial

La participación del Curtas Festival do Imaxinario en esta edición del certamen portugués tuvo como eje central la presentación de “Galicia Imaxinaria”, un proyecto que sitúa la creatividad y la potencia visual de los autores gallegos en el escaparate del género fantástico internacional. Esta colaboración – como señalan desde Curtas– reafirma el papel del festival como puente cultural para el audiovisual y cristalizará en la edición de este año con una muestra retrospectiva de cortos de género seleccionados por el propio Fantasporto.

Con este premio especial la cita lusa reconoce no solo la calidad de la programación del festival de Vilagarcía, sino también su capacidad para generar sinergias internacionales y su compromiso con el cine de género.

Cabe recordar que Curtas celebrará su 54 edición del 23 de octubre al 1 de noviembre y es un evento declarado de Interés Turístico Local.