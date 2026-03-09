Desarticulan un grupo criminal que retiraba dinero con DNI robados en bancos de Vilagarcía y O Grove

Un momento de la detención de uno de los implicados

Efectivos de la Guardia Civil han desarticulado un grupo criminal especializado en la suplantación de identidad para estafar a entidades bancarias. Algunas de las víctimas son de Vilagarcía, además de otras localidades repartidas por todo el territorio español. La operación – según fuentes policiales– se ha saldado con la intervención de 60 DNI originales, más de 6.000 euros en efectivo y diversas prendas de vestir utilizadas para los actos ilícitos.

Los hechos en cuestión se remontan al pasado día 3 cuando desde una sucursal bancaria de O Porriño se alerta a la Guardia Civil de la actitud sospechosa de una mujer que había solicitado la retirada de 49.600 euros de una cuenta. Se detectaron incongruencias entre la documentación aportada y los datos que constaban en el sistema de la entidad.

Gracias al aviso se estableció un dispositivo de vigilancia por parte de la Guardia Civil y se observó que había varias mujeres que actuaban de forma coordinada. Mientras una de ellas accedía al banco para intentar materializar la retirada del dinero la otra esperaba en un establecimiento cercado. Fue en la detención y en un cacheo preventivo cuando se les intervinieron varios DNI y documentación bancaria de terceras personas.

Fueron las pesquisas posteriores, llevadas a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vigo, las que determinaron que las dos detenidas actuaban de acuerdo con un tercer individuo, que fue localizado y detenido en Mos. Este usaba un vehículo alquilado para trasladar a las mujeres hasta las proximidades de las sucursales bancarias y ejercía, presuntamente, como líder de la organización. En el registro del coche se hallaron ocultos 60 DNI originales.

Varias localidades afectadas

Fueron las investigaciones las que han permitido vincular a los detenidos con una treintena de delitos, entre consumados y grado de tentativa. Los ejecutaron en un período de 34 días y en localidades diferentes entre las que está Vilagarcía y también O Grove, en la comarca de O Salnés. A los detenidos se les imputa la autoría de tres estafas consumadas que ascienden a un total de 49.000 euros sustraídos de cuentas bancarias mediante la presentación de DNI falsificados o robados. También se les atribuyen 19 intentos de estafa en otras tantas oficinas de diferentes entidades, llegando a intentar defraudar una cantidad cercana a los 100.000 euros. Unas operaciones que no llegaron a materializarse gracias a la intervención policial.

Desde la Guardia Civil exponen que la operación fue posible gracias a la colaboración de los departamentos de seguridad de varias entidades bancarias, que aportaron imágenes y denuncias por hechos similares en sus sucursales. Los detenidos tienen su residencia habitual en Cataluña y fueron puestos a disposición del juzgado.