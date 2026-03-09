Bordado colectivo en Vilagarcía por los gallegos desaparecidos en la dictadura argentina

Imagen de la campaña de bordado colectivo

La sala de conferencias del Auditorio Municipal acoge este viernes a partir de las seis de la tarde una jornada abierta de bordado por la memoria. Un taller que servirá como recuerdo a los gallegos desaparecidos y víctimas de la dictadura argentina. La sesión es una actividad colectiva que busca mantener viva la historia de todas estas personas represaliadas, tanto aquellas que fueron detenidas como aquellas de las que nunca más se supo. La iniciativa está organizada de forma conjunta por las asociaciones Agama (Asociación galegoarxentina pola memoria) y Pésdebarro y ambas invitan a la ciudadanía a participar en lo que ellos mismos definen como un “exercicio colectivo de lembranza”.

La actividad consiste en bordar los nombres de las personas gallegas que fueron represaliadas por el régimen militar con el objetivo de recuperar de esta forma su memoria y reconociendo al mismo tiempo sus luchas.

La propuesta lleva el título “Panos para non esquecer” y es un ejercicio de activismo y memoria colectiva que está abierto a quienes quieran participar y contribuir en las que serán alrededor de tres horas de actividad y conversación.

La participación es gratuita y no es necesaria la inscripción previa para asistir.