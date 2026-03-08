Los vándalos vuelven a actuar en el yacimiento del Castro Alobre con nuevas pintadas

Imagen de la pared del yacimiento que fue vandalizada Apatrigal

Los actos vandálicos volvieron a cebarse con el yacimiento arqueológico del Castro Alobre, que amaneció con importantes pintadas en los restos protegidos y con un valor histórico incalculable. Los hechos fueron denunciados abiertamente por la Asociación para Defensa do Patrimonio Cultural Galego que recordaron la inversión importante que se realizó en la zona para la puesta en valor de los restos.

Los vándalos actuaron con spray rojo escribiendo números y letras en los muros prehistóricos. No es la primera vez que este entorno es víctima de actos vandálicos y semanas atrás ya aparecieron restos de botellón en este espacio e incluso pintadas en bancos contemporáneos.

El colectivo patrimonial reclama no solo el adecentamiento adecuado del entorno para que se arregle lo que se ha estropeado, sino también reflexionar sobre si “ademais de gastar en obras, tamén habería que investir máis en educación patrimonial: en explicar, en ensinar e en facer comprender que estes lugares non son un muro calquera, senón máis de dous mil anos de historia”.

Puesta en valor

Cabe recordar que el yacimiento del Castro Alobre es uno de los valores históricos – o el que más– que tiene la capital arousana. En él se hicieron varias intervenciones en los últimos años con fondos públicos con el objetivo de mejorarlo, ponerlo en valor y ejecutar su musealización para divulgar entre la ciudadanía la importancia del enclave. Ahora este ha sido vandalizado, un atentado contra la historia local.