El primer trail solidario ‘Trizancadas’ suma más de mil euros para operar pies zambos

_ONI8927_18461393 MONICA VILA

Una vez más, los vecinos y vecinas de Vilagarcía y alrededores mostraron su generosidad. Esta vez sumándose al ‘I Trail solidario Trizancadas Monte Xiabre’ con el objetivo de recaudar fondos para que, bajo el lema ‘Al ritmo de tus pies’ puedan viajar a España niños y niñas de los campamentos saharauis y operarse de pie zambo.

A través de las inscripciones, tanto del trail en el que participaron “algo más de cincuenta personas” y de la andaina, que contó con 115 personas, se recaudaron “más de mil euros”.

_ONI8984_18484101 MONICA VILA

Esta cantidad de dinero, tal y como señala Iria Somoza, una de las podólogas y organizadora del evento, se utilizará tanto para hacer acopio del material necesario para llevar a cabo las cirugías como para hacer el pago de los diferentes costes que tenga traer a los pacientes a España, la manutención y por ejemplo, aquellos generados por el hospedaje.

A pesar de que todavía no hay fecha para que lleguen los primeros niños y niñas, se espera que sea en pocos meses. Así mismo, Somoza indica que lo que se prevé es que se hagan, al menos dos viajes, para que así, un mayor número de pacientes que viven en campamentos saharauis y están afectados por esta malformación en sus pies puedan ser tratados.