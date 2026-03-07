Zona Aberta sacó las gangas a la calle con descuentos traducidos en grandes ventas

Zona Aberta sacó los comercios a la calle MONICA VILA

Buenos productos a precio de saldo y gangas a las que muy pocos se pudieron resistir. Así se resumió la nueva edición del Merca na Rúa organizado por la asociación de comerciantes Zona Aberta. Establecimientos locales, de proximidad, sacaron sus enseres a la calle para llegar directamente a una clientela que disfrutó paseando por las zonas peatonales en una jornada en la que el tiempo acompañó. Sol, a pesar del frío. Desde primera hora los puestos fueron un hormigueo de clientes potenciales, muchos de los cuales no pudieron resistirse a ofertas que superaban en muchos casos el 50% de descuento.

De hecho algunos puestos colgaron y colocaron mercancía por la mañana que, al mediodía, ya había sido vendida.

Esta iniciativa contribuye a que los diferentes establecimientos adheridos a la asociación comercial puedan sacar el resto de temporada a precios más baratos y liberarse de aquellos productos que, posiblemente, tendrían que volver de otra forma a los almacenes ocupando un sitio que muchos no tienen.

Lo cierto es que cada vez que se realiza el Merca na Rúa – normalmente una vez después de la temporada de invierno y otra tras la temporada de verano– la satisfacción tanto de los vendedores como de la clientela es máxima. Las calles se convierten en espacios vivos en las que lo próximo cobra el verdadero protagonismo.