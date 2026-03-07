Rubiáns hace triplete en la Exposición Internacional da Camelia

Una de las flores de la asociación premiadas

Rubiáns demostró en Vigo que es una de las localidades que sabe bien cómo mantener las mejores camelias. La ciudad olívica acoge estos días una nueva edición del Concurso Exposición Internacional y los vilagarcianos se han traído nada más y nada menos que tres galardones a casa.

La asociación de vecinos se llevó el primer premio por “Híbridos de camelia” y también por “Camelia xapónica rosada ou doutras cores”. Además el cultivador local Abelardo Barcala fue distinguido con la Camelia de Ouro. No es la primera vez que los de Rubiáns triunfan en diferentes premios de las exposiciones y muestras que se realizan en territorio gallego y en esta ocasión parece que no ha sido diferente.