Luz verde a la app que informará a tiempo real sobre la ocupación de los aparcamientos disuasorios

Aparcamiento disuasorio en Bosque de Desamparados, cerca del campo de A Lomba y de la Escola de Idiomas Gonzalo Salgado

La empresa tecnológica catalana Cinnia Tech será la encargada de poner en marcha la nueva aplicación móvil del Concello de Vilagarcía que combinará la información turística con la gestión de la movilidad. El gobierno local acaba de adjudicar por 205.000 euros el desarrollo de esta herramienta, que debe estar lista en seis meses. Con esta app personas visitantes y también la ciudadanía local podrán conocer en tiempo real la ocupación de los aparcamientos disuasorios y resolver cualquier necesidad informativa a través del chatbot. Dudas como los recursos turísticos que hay, alojamientos, eventos u otro tipo de actividades que se programen en la capital arousana.

Desde la administración municipal señalan que fueron un total de seis empresas las que se presentaron al concurso, pero los técnicos propusieron a Cinnia Tech por ser la propuesta con mejor relación calidad-precio. La puesta en marcha se hace con cargo a los fondos europeos Next Generation. La empresa que ganó el concurso se compromete a ampliar la garantía de tres a cinco años y a incorporar a su equipo a dos consultores con experiencia acreditada en gestión de Destinos Turísticos Intelixentes y en creación de contenidos turísticos.

Información al alcance

Ravella subraya que el objetivo de este proyecto es adecuar la información turística y la gestión del destino al mundo digital, una de las asignaturas pendientes de Vilagarcía desde hace unos años. De esta forma se pueden poner en valor los recursos históricos, patrimoniales, medioambientales y naturales del Concello mejorando así la calidad de la experiencia de turistas y vecinos en general. Además se pueden gestionar los flujos turísticos a tiempo real a través de la vertical de movilidad. Con la puesta en marcha de esta app Vilagarcía cuenta con una herramienta que permitirá utilizar y analizar datos en la toma de decisiones y que facilitará la mejora continua de los procesos de la cadena de valor turístico mediante el uso de las nuevas tecnologías.

Así pues en el bloque de turismo se creará una web y su correspondiente gestor de contenidos. En ella habrá un chatbot para interactuar en tiempo real con el usuario y un kiosko táctil de información turística que se instalará en la Oficina de Turismo de A Peixería y en el Museo do Ferrocarril. El sistema – explican desde la administración municipal–permite crear contenidos y adaptarlos a tiempo real, integrando mapas y rutas, avisos de interés o sugerencias de recursos turísticos entre otros. Será en tres idiomas: gallego, español e inglés con la opción de ampliar a más lenguas. De hecho el chatbot puede resolver dudas hasta en 20 idiomas.

Control de matrículas

En el apartado de movilidad se incluye la instalación de diez tótems digitales dotados con cámaras capaces de leer las matrículas en los aparcamientos disuasorios. Así se sabrá en tiempo real el nivel de ocupación, de manera que a través de la citada herramienta cualquier persona usuaria podrá conocer las plazas disponibles en cada lugar y así tomar una decisión mejor a la hora de estacionar.

Todo el sistema estará monitorizado, de manera que permitirá gestionar los flujos de vehículos y también de personas cuando, por ejemplo, haya grandes eventos como son la Festa da Auga, el Combate Naval o la Cabalgata de Reyes.

De esta forma el Concello también busca evitar atascos innecesarios de conductores en busca de una plaza de aparcamiento y que puedan ir a tiro fijo a aquellos en los que saben que seguro hay sitio.