Huye de un control de alcoholemia en el que casi atropella a un policía en Renza y en la fuga se estrella contra un muro

Imagen de un coche de la Policía Local de Vilagarcía

El conductor de un vehículo se dio a la fuga después de saltarse un control de alcoholemia que agentes de la Policía Local de Vilagarcía estaban realizando de forma rutinaria en el Camiño Real, en Renza. Según fuentes policiales los agentes le dieron el alto al turismo, cuyo conductor ignoró la señal estando a punto de atropellar a uno de los policías.

Fue entonces cuando una de las patrullas que estaba en el lugar salió en busca del temerario, sin éxito. Minutos después - y según esas mismas fuentes policiales- el dueño del vehículo regresa al punto asegurando que él iba de copiloto y que acababan de sufrir un accidente en la Rúa Fontevella, en la que chocaron contra un muro. La Policía Local instruye diligencias por la posible comisión de varios delitos tipificados en el Código Penal.