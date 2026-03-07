Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Detienen por violencia machista a un hombre que agredió a una mujer en una terraza de A Baldosa

El hombre fue interceptado en la avenida Valle-Inclán gracias a la colaboración ciudadana

Fátima Frieiro
07/03/2026 23:39
Imagen del juzgado de Vilagarcía
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Un hombre ha sido detenido esta misma tarde como presunto autor de un delito de violencia machista. Los hechos sucedieron a las cuatro y media de la tarde cuando, según fuentes policiales, una pareja que se encontraba tomando algo en un establecimiento hostelero ubicado en A Baldosa empezó a discutir. Esas mismas fuentes apuntan que, según testigos de lo sucedido, la discusión empezó a subir de tono hasta que el hombre agredió a la mujer en la cara.

Fueron varias personas las que alertaron de lo que estaba ocurriendo a la Policía Local y las que colaboraron para identificar al hombre, que fue interceptado minutos después caminando por la avenida Valle-Inclán. De inmediato fue trasladado a los calabozos para su puesta a disposición judicial.

Una pelea

Por otra parte agentes municipales colaboraron con el cuerpo de la Policía Nacional en una pelea entre dos varones en la Praza Doutor Carús. La presencia de las unidades policiales dispersó a los implicados, que han sido identificados.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina