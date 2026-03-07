Detienen por violencia machista a un hombre que agredió a una mujer en una terraza de A Baldosa

Imagen del juzgado de Vilagarcía

Un hombre ha sido detenido esta misma tarde como presunto autor de un delito de violencia machista. Los hechos sucedieron a las cuatro y media de la tarde cuando, según fuentes policiales, una pareja que se encontraba tomando algo en un establecimiento hostelero ubicado en A Baldosa empezó a discutir. Esas mismas fuentes apuntan que, según testigos de lo sucedido, la discusión empezó a subir de tono hasta que el hombre agredió a la mujer en la cara.

Fueron varias personas las que alertaron de lo que estaba ocurriendo a la Policía Local y las que colaboraron para identificar al hombre, que fue interceptado minutos después caminando por la avenida Valle-Inclán. De inmediato fue trasladado a los calabozos para su puesta a disposición judicial.

Una pelea

Por otra parte agentes municipales colaboraron con el cuerpo de la Policía Nacional en una pelea entre dos varones en la Praza Doutor Carús. La presencia de las unidades policiales dispersó a los implicados, que han sido identificados.