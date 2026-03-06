Mi cuenta

Vilagarcía

Zona Aberta saca sus tiendas a la calle en Vilagarcía con una ruleta con premios directos

Estarán mañana, sábado, de 10 a 19 horas en la Praza de Galicia, donde habrá una zona de ludoteca

Olalla Bouza
06/03/2026 20:40
La asociación de comercio y hostelería de Vilagarcía saca mañana sábado sus tiendas a la calle en un evento que se llevará a cabo, durante todo el día, en la Praza de Galicia (de 10 a 19 horas). Zapatos, ropa, complementos, bisutería, joyas y otros artículos podrán encontrarse a lo largo de los peatonales, en una gran feria que permite a los establecimientos cambiar de temporada y sacudirse el stock. 

La clientela, por su parte, podrá hacer sus compras a precios más bajos y, al mismo tiempo, tentar a la suerte, ya que los más madrugadores podrán tirar de la ruleta de la suerte, con premios directos. Además, la feria contará con una zona de ludoteca, para la infancia.

Zona Aberta continúa, hasta el 19 de marzo, con la campaña del Día do Pai. Los tickets de compra en establecimientos asociados podrán recuperar el valor de lo adquirido multiplicado por diez, hasta un máximo de 500 euros.

