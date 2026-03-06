Vilagarcía acogerá una gran feria de productos vitivinícolas

Presentación del evento Concello

Vilagarcía acogerá el Salón da Maquinaria e Subministros Vitivinícolas, impulsado por un grupo de emprendedores encabezados por José Antonio Lijó. Será en Fexdega, del 21 al 23 de octubre y participarán 300 expositores de España, Portugal, Francia e Italia. Ante la gran acogida que tuvo la iniciativa, de ser una muestra pensada exclusivamente para las bodegas fue creciendo, también en espacio físico, hasta ocupar los 7.000 metros cuadrados del recinto de A Maroma y abarcar todos los aspectos de la producción del vino, desde la tierra (la viña) a la botella, sin olvidar la comercialización. En el evento, que lleva por nombre Vintec, participarán las cinco denominaciones de origen de Galicia y contará con la colaboración de Castes