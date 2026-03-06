Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Vilagarcía acogerá una gran feria de productos vitivinícolas

Será en octubre y reunirá a 300 expositores de España, Francia, Portugal e Italia

Olalla Bouza
06/03/2026 20:45
Presentación del evento
Presentación del evento
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Vilagarcía acogerá el Salón da Maquinaria e Subministros Vitivinícolas, impulsado por un grupo de emprendedores encabezados por José Antonio Lijó. Será en Fexdega, del 21 al 23 de octubre y participarán 300 expositores de España, Portugal, Francia e Italia. Ante la gran acogida que tuvo la iniciativa, de ser una muestra pensada exclusivamente para las bodegas fue creciendo, también en espacio físico, hasta ocupar los 7.000 metros cuadrados del recinto de A Maroma y abarcar todos los aspectos de la producción del vino, desde la tierra (la viña) a la botella, sin olvidar la comercialización. En el evento, que lleva por nombre Vintec, participarán las cinco denominaciones de origen de Galicia y contará con la colaboración de Castes

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina