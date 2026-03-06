Socialistas y nacionalistas cargan contra el PP de Vilagarcía por pedir una auditoría sobre las instalaciones deportivas

Tania García y Alberto Varela durante un Pleno Mónica Ferreirós

Socialistas y nacionalistas de Vilagarcía cargan contra el Partido Popular en respuesta, a su vez, a las críticas de los conservadores por el voto en contra a su moción sobre la auditoría de las instalaciones deportivas.

Para el gobierno local se trata de “hipocrisía”, ya que “os técnicos municipais coñecen perfectamente o estado” de las infraestructuras. Además, recuerdan las inversiones realizadas durante este mandato, como la renovación del césped en Berdón y Manuel Jiménez o la rehabilitación del estadio de atletismo. Con el argumento de la falta de apoyo del PP a los Presupuestos, los socialistas los acusan de no respaldar dichas actuaciones en varias zonas.

Para los nacionalistas, se trata de una crítica “sen fundamento” y recuerdan que la formación “leva tres anos denunciando a situación das instalacións e recintos deportivos, presentando diferentes iniciativas, así como incluíndo o arranxo de diferentes instalacións nos orzamentos, contra os que o PP votou reiteradamente en contra”.

Ambas formaciones, aluden además al coste que tendría dicha auditoría externa. Para los socialistas, rondaría los 80.000 euros, mientras que el BNG la cifra sobre 60.000. “Non compartimos que se xogue cos cartos da veciñanza”, aseguran las nacionalistas. El ejecutivo de Alberto Varela, por su parte, incide en que “nós si confiamos, de verdade, nos técnicos do Concello”, para el estudio, análisis y conocimiento de dichas instalaciones municipales.

El caso del Castelao

Para los socialistas, otro síntoma de “hipocrisía” es que los conservadores se hicieran la foto en el pabellón Helena Mariño. “Isto roza o sarcasmo: todo o mundo recorda que pasou con ese pavillón durante o seu mandato”, apuntan. Por entonces, inciden fuentes municipales, se hizo una inversión de 140.000 euros para arreglar las goteras. “As obras tiveron que parar un mes por causa dun accidente laboral e, non contentos con iso, deixaron adestrar a menores de idade nunha cancha en obras”. Además, apuntan que ya finalizadas las actuaciones las instalaciones “presentaban os mesmos problemas de humidades que antes de empezar” y lamentan que no hubiera entonces auditoría