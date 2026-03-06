Podemos reclama al Concello de Vilagarcía medidas más allá "do simbólico"

Miembros de la formación en Ravella

Podemos de Vilagarcía presentó ante el Registro del Concello un escrito para que la Corporación asuma "un posicionamento institucional" por el 8-M, que vaya "máis alá do simbólico.

En este sentido, reclaman medidas como políticas de cuidados con perspectiva de género y recursos suficientes en sectores como Axuda no Fogar, pero también en otros que no dependen del Concello, como el del mar, el conservero o los sanitarios. También ven necesaria una actuación urgente frente a la violencia digital. A la Xunta, demandan una protección "que non dependa do código postal" y refuerzo a la financiación de los CIM, mientras que también piden evaluar la edicacia real de los recursos públicos, así como un análisis del desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Xénero en el Concello, así como el Plan Corresponsables.

Para los morados el feminismo es el "eixo vertebrador" y ven necesario "defender a democracia fronte á reacción, reafirmando o compromiso cos valores de igualdade, os dereitos Lgtbiqa+" y la educación afectivo sexual con perspectiva feminista.