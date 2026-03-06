O Soño de Lilith llama a sacudir los "cimentos" del machismo en la manifestación de Vilagarcía por el 8M
Será el propio domingo y saldrá a las 12 horas de la Praza de Galicia
O Soño de Lilith convoca una manifestación para el domingo 8M, para reivindicar la igualdad real en todos los ámbitos. Saldrá a las 12 horas de la Praza de Galicia para recorrer las calles del centro. Animan a toda la ciudadanía a participar y a llevar elementos para hacer ruido y sacudir los cimientos del machismo.
La asociación feminista lleva años reivindicando una lucha transversal que abarque todos los ámbitos sociales. Achégase o 8M, e este ano máis que nunca precisamos defender cada dereito conquistado. Fronte a quen pretende recortar, cuestionar ou facer retroceder os nosos avances, respondemos con organización, presenza e forza”, explican. Además, O Soño incide en que “é o momento de ocupar o espazo público, de facer visible a nosa rabia e a nosa forza. Traede pandeiretas, potas, asubíos, tambores… todo o que sirva para facer ruído, porque cando soamos xuntas, tremen os cimentos”.
Feministas de Catoira anuncia que se unirá a la manifestación en Vilagarcía, pero durante la jornada de mañana la asociación llevará a cabo la presentación del club de lectura feminista y un taller de elaboración de pancartas.