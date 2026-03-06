Milos Iglesias, una historia de amor por Vilaxoán y por el San Martín

Milos Iglesias en su época al frente del San Martín Cedida

En unos días en los que la lucha por romper los techos de cristal sigue siendo muy necesaria, el recuerdo de aquellas que abrieron los caminos es imprescindibles. Una de ellas fue, de forma muy consciente, Milos Iglesias. El impulso de esta asturiana adoptiva de Vilaxoán fue el de no dar la espalda. El de estar ahí cuando nadie quiere. Sucedió en 1997, cuando el club de fútbol San Martín vivía uno de sus peores momentos.

Iglesias se postuló para ser presidenta. Lo consiguió, pero no sin las reticencias de un mundo donde el machismo estaba acostumbrado a golear. “Recogieron firmas contra ella”, recuerda su hijo, Ramiro Agrelo. El mayor, Daniel, recuerda que le decían frases como “que se fuera a planchar” que “hoy en día te pondrían los pelos de punta”. Sin embargo, nunca respondió en el mismo tono, sino “trabajando”. Para sacar adelante el club, se rodeó de un equipo con amplios conocimientos y que “amaban profundamente al club”, como Tuco Renda o Pilar Portas ‘la Lobita’.

“Era una época en la que no era nada habitual que hubiera mujeres en una directiva de fútbol y en el San Martín había dos”, recuerda Daniel Agrelo. Con ellos consultaba sus dudas, aunque las decisiones recaían sobre ella y lo que más le preocupaba eran los números.

Evitar el cierre del Fogar do Pescador

“Siempre que me levantaba me la encontraba con el desayuno y rodeada de papeles y facturas”, rememora su hijo mayor. Buscar patrocinios, colaboración institucional y “pelear” eran parte del día a día. “Peleaba por los niños, para que tuvieran el mismo trato que los de Vilagarcía. Discutía mucho con el concejal de Deportes”. Que tuviesen un pabellón, para cuando llovía “y no estuviesen empapados como pollitos”, recuerda su hijo con las palabras que solía usar su madre, pero también la hierba artificial, fueron dos de sus luchas, durante una etapa que duró seis años porque la enfermedad llamó a la puerta. Ramiro Agrelo recuerda que, estando en el Hospital, su madre aún pensaba en volver al San Martín. Iglesias fue una de las primeras presidentas de un club de fútbol, lo que le llevó a ser entrevistada en el Larguero por José Ramón de la Morena. Aunque el fútbol no fue su único compromiso con Vilaxoán. También fue presidenta de la Junta Gestora del Fogar do Pescador, “en una época muy complicada porque el patrón mayor se quería deshacer de la entidad y ella no quería que se perdiese un símbolo para la localidad marinera. Promovió importantes movilizaciones, llegó a ser concejala del Partido Popular en el Pleno y, mucho antes de todo eso, participó en numerosas iniciativas. “Fue una mujer pionera”, recuerda Agrelo, que disfruta viendo fotografías de su madre en desfiles de moda o entregas de premios. La de Milos Iglesias fue la historia de amor a un pueblo al que llegó para montar un negocio y en el que se implicó de todas las maneras y hasta que dejó de ser posible. Hoy en día, no hay nada que recuerde- más allá de quienes la quisieron- la labor de una mujer que luchó por Vilaxoán y el San Martín.