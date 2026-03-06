La Policía Local pilla con las manos en la masa a un hombre de 68 años que rayaba coches en Vilagarcía

Uno de los coches afectados Cedida

La Policía Local identificó, gracias a la colaboración vecinal, a un hombre de 68 años de edad, al que sorprendieron mientras rayaba un coche, debidamente estacionado, en la Rúa Vila Janer. Los hechos ocurrieron en la noche del jueves, a las 23:30 horas y en la zona más próxima al cruce con Santa Lucía.

Las personas viandantes dieron aviso al cuerpo municipal de que habían visto a un hombre presuntamente causando daños en los vehículos estacionados. La rápida intervención policial impidió que siguiese con su hazaña, aunque algunos coches se vieron afectados. Ahora, el hombre deberá responder por los daños.