Un acuerdo con los dueños convertirá el solar del Liceo en Ravella en parking gratuito

La parcela es en la que estaba la antigua sede del Liceo Mónica Ferreirós

Vilagarcía contará en breve con un nuevo aparcamiento disuasorio en el centro de la ciudad. El gobierno local acaba de llegar a un acuerdo con la propiedad del solar que, en su día, ocupó el Liceo Marítimo justo al lado del Consistorio. Así pues esta podrá ser utilizada como estacionamiento público y gratuito a cambio de un coste para las arcas municipales de 100 euros al mes. Esta cifra – según aclaran fuentes municipales– es similar a la que los dueños pagan en concepto de IBI en cada ejercicio (1.200 euros al año).

La parcela tiene una superficie de 1.936 metros cuadrados y está actualmente a la venta por unos dos millones de euros. De hecho en el convenio firmado hay una cláusula que estipula que en el momento en que la propiedad quiera recuperar el terreno puede hacerlo y el Concello no podrá reclamar ningún tipo de indemnización.

El anuncio de este aparcamiento llega justo después de que en la zona de A Escardia se haya perdido el último estacionamiento disuasorio, concretamente con capacidad para 50 plazas. Ahora la propiedad obrará viviendas en esa parcela.

Desde el Concello señalan que en el caso del solar del Liceo –y ahora que se ha llegado a un acuerdo– será la administración municipal la que se encargue del acondicionamiento del estacionamiento, bien con medios propios o a través de una empresa utilizando para ello los remanentes de proyectos que están en marcha. Ravella entiende que la adaptación no llevará mucho tiempo, dadas las propias condiciones del terreno. El gobierno local recuerda que desde que empezaron con la estrategia de aparcamientos disuasorios se crearon en la ciudad 2.400 plazas. Además tienen pendiente la habilitación de otra parcela en la zona de Carril y una en Os Duráns, por las que se llegó a acuerdo recientemente entre las partes implicadas.