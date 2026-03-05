Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

La librería Planeta Mozo, de Vilagarcía, acoge el coloquio 'Mulleres: Unhas supervivintes'

Ramón Caride, Oralice Silva y Gema Díez abordarán temáticas como la literatura, la salud mental y las identidades en tiempos convulsos

Olalla Bouza
05/03/2026 13:55
Cartel del acto
La Librería Planeta Mozo acogerá mañana viernes, a las 19 horas, el coloquio 'Mulleres: Unhas supervivintes', que contará con la presencia del escritor Ramón Caride y de las psicólogas Oralice Silva y Gema Díez, que aportarán una mirada profesional y humana sobre los procesos de reconstrucción personal, el trauma y los retos emocionales derivados de las presiones sociales, culturales y tecnológicas.

Además, durante el acto se abordará la obra 'As Suprviventes' y la nueva del escritor cambadés, 'Cuentos corsarios', en el que reivindica- siguiendo a Ferrín- la figura del escritor como pirata literario capaz de "saquear" clásicos, leyendas, iconos culturales para transformarlos con humor, retranca y libertad creativa.

A lo largo del acto se tratarán aspectos de la violencia social como la presión de las redes sociales, la débil frontera entre ser víctima o superviviente y el papel de la literatura como herramienta para comprender, nombrar y transformar la realidad.

