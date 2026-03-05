Instituciones y colectivos reivindican feminismo en el foro de Diario de Arousa

Ponentes en el Foro de Diario de Arousa Mónica Ferreirós

Diario de Arousa reunió a instituciones, colectivos feministas y agentes sociales en su foro de Igualdade, en el marco de la conmemoración por su 25 aniversario. La lucha por la igualdad durante las últimas décadas y su evolución fueron el centro de las intervenciones en las que participaron la directora xeral de Promoción de Igualdade María Quintiana; la concejala de Igualdade, Tania García; Sandra Bastos, coordinadora de Igualdade en la Diputación de Pontevedra; Julia Barbosa, directora del CIM de Vilagarcía y Daisy Alcalde, activista de O Soño de Lilith, agente de igualdad y educadora. El debate estuvo moderado por la periodista Fátima Frieiro.

Temas como las redes sociales y su influencia en la juventud, el incremento del machismo entre los hombres de menor edad, los discursos negacionistas o el futuro de la lucha feminista fueron algunos de los datos que se pusieron sobre la mesa en un debate en el que todas coincidieron en la importancia de tejer redes de apoyo. El acto comenzó con una proyección de un vídeo con algunas de las noticias que, durante estos 25 años, Diario de Arousa publicó relacionadas con la igualdad, la violencia machista, la brecha salarial o la lucha feminista. “Empezamos falando do Día da Muller Traballadora a facer manifestacións multitudinarias”, apuntó Frieiro.

En este mensaje hizo hincapié Quintiana. “Este 8 de marzo ten que ser para reflexionar sobre o que levamos acadado e sobre todo o que nos queda por avanzar. Mentras haxa un só asasinato non vivimos nunha Galicia igualitaria. Tampouco mentres sega a existir violencia contra as mulleres e os seus fillos e fillas”, apuntó la directora xeral. García Sanmartín coincidió en este mensaje y reconoció la labor del movimiento feminista para que “hoxe en día, a igualdade sexa absolutamente transversal”, pero también reconoció su preocupación por un “retroceso altamente preocupante”, como los casos “inasumibles” de Epstein, o la presencia de mensajes machistas en las redes sociales. También detecta un descenso de la movilización con respecto a épocas como la reacción a la ‘sentencia de la manada’. La responsable provincial, Sandra Bastos, apuntó a la unión para continuar con la senda de avances. “Temos que facelo xuntas e os homes tamén teñen que ser os nosos aliados”, dijo Bastos, que destacó los programas ‘Aquí faltan páxinas’ o ‘Mulleres de palabra’, haciendo hincapié en su extensión a los municipios de tamaño más pequeño.

El papel de las redes

Una de las preocupaciones en las que incidieron tiene que ver con el incremento de conductas machistas entre los más jóvenes. “Hai unha enorme tolerancia á violencia por parte da rapazada e, dende logo unha pornificación tremenda dos comportamentos sexuais”, advirtió Julia Barbosa. Daisy Alcalde, por su parte, destacó que la lucha por la igualdad es algo que ahora está mucho más presente. “Cando eu empecei, interesáballe a catro”, apuntó la activista. En este contexto, también se empezaron a “alzar voces que antes, por ser políticamente correctas, estaban caladas”, pero también recalcó que “cando hai unha parte da sociedade que se resiste é porque hai un cambio”. Para que esa transformación siga consolidándose, hay medidas en diferentes ámbitos. La juventud es uno de los ejes. “Estamos tramitando a primeira lei de acoso e violencia dixital de Galicia”, anunció Quintiana, que también puso en valor los programas de sensibilización en eventos masivos, como los festivales. Estos espacios, creados ya hace unos años están sirviendo como puntos para “falar cousas que non se falan noutros lugares e incluso detectamos mulleres que están sufrindo violencia e non o saben”, explicó la responsable autonómica. Bastos, por su parte, desgranó otras medidas que se impulsan desde la Diputación, como los Puntos Lila o el material de sensibilización que se distribuye en estos eventos, que también ayuda, dijo, a “chegar á linguaxe que emprega a mocidade”. García Sanmartín defendió la apuesta del Gobierno de España por prohibir a los menores de 16 el acceso a las redes. “Teñen cousas positivas, pero tamén sabemos a onde nos levan”, apuntó la edil. Mensaje en el que incidieron Barbosa y Alcalde. “Dentro duns anos ver a un neno cun móbil será como se vería hoxe en día que se tomase un chupito de caña para a gripe”, explicó la representante de O Soño, que reivindicó su evento Festivala. La directora del CIM, por su parte, apuntó a la importancia de trabajar con las familias en este sentido.

Un mensaje de esperanza

Pero ante un camino que aún se antoja largo, también hubo un mensaje colectivo de esperanza en un acto que contó con respaldo de la ciudadanía y que se llevó a cabo en la sala de conferencias del Auditorio. Como dato positivo, Quintiana apuntó que en Galicia hay cada vez más mujeres en puestos de dirección, en el trabajo autónomo o como afiliadas a la Seguridad Social. “Creo que temos que seguir facendo que as nenas e rapazas queiran estudiar carreiras técnicas, tamén para acabar cos estereotipos, e seguir impulsando o emprendemento feminino”, señaló la responsable autonómica. “Hoxe as mulleres ocupamos o 75 por cento das prazas universitarias. Creo que un mundo liderado por mulleres vai ser mellor”, apuntó García. “Seguimos cargando cunha mochila moi pesada, os grandes cambios levan tempo”, recalcó Bastos. “A reacción tan poderosa e potente da extrema dereita temos que interpretalo como un signo de que algo estamos a facer ben. Temos que seguir mobilizándonos”, apuntó Barbosa. “Hai moita xente moza que se empapa de feminismo. Hai relevo”, concluyó Alcalde