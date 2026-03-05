El PP lamenta que PSOE y BNG "se nieguen" a ver la realidad de las instalaciones deportivas

Los ediles del PP en el pabellón Castelao

El PP califica de "bochornosa" la actitud del gobierno local del PSOE "y sus socios del BNG" en el último Pleno, al votar en contra de una auditoría técnica para evaluar el estado de las instalaciones deportivas municipales. Para la formación conservadora, esta negativa "es una falta de respeto" a las personas usuarias "que sufren a diario el deterioro de nuestros pabellones y pistas deportivas".

La formación que lidera Ana Granja acusa al ejecutivo de Varela de "recurrir a la excusa" de que "ya hay técnicos en el Concello" para evitar contratar un estudio profesional externo. Los conservadores defienden que los trabajadores municipales "tienen una carga de trabajo enorme", por lo que con este estudio pretenden "ayudarlo" y que, en todo caso, en vez de votar en contra podrían haber presentado una enmienda.

Este razonamiento, para el PP de Vilagarcía es "contradictorio" con encargar un estudio sobre la morfodinámica de la playa, mientras el gobierno local "se cierra en banda cuando se trata de la seguridad de los deportistas", por lo que concluyen que "parece que para el PSOE y el BNG, el deporte no es una prioridad en el presupuesto sino un gasto que prefieren evitar".