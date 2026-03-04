Ravella exige a la Xunta rapidez en la ampliación de O Pousadoiro

Responsables del gobierno local visitaron la empresa Grupo Coello

El gobierno local de Vilagarcía ha exigido una vez más a la Xunta de Galicia más celeridad a la hora de realizar los trámites burocráticos para hacer posible la ampliación del polígono de O Pousadoiro. El ejecutivo lamenta que al menos dos empresas con sede en la capital arousana hayan decidido irse a otras localidades a establecerse por la falta de disponibilidad de suelo industrial. “Se, como vimos reclamando dende hai moito tempo, esa actuación estivera feita, agora non nos atopariamos con esta situación, na que as empresas que teñen e seguirán tendo aquí a súa sede deben buscar noutro concello onde ampliar as súas instalacións”, lamentan desde la administración local.

Demanda histórica

Lo cierto es que la ampliación del polígono de O Pousadoiro es una demanda que viene de muy lejos. El gobierno vilagarciano indica que la actitud de la Xunta cambió radicalmente en los últimos meses después de que el presidente de Zona Franca, David Regades, anunciase acompañado del propio Varela y del alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, su intención de promover ellos la ampliación del parque industrial. Dice Ravella que “foi entón, trala firma do protocolo en xuño do ano pasado, cando o Partido Popular decidiu desempoar un proxecto que levaba quince anos nun caixón. A ver canto tarda o PP local en botarlle a culpa ao goberno municipal do feito de que empresas locais teñan que buscar novos espazos fóra do noso concello”.

El ejecutivo recuerda además las palabras del actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una visita a O Pousadoiro cuando todavía era vicepresidente en el año 2017. “Dixo que non habería ampliación ata que estiveran cheos os demais polígonos do Salnés. As consecuencias de tal forma de pensar e xestionar están á vista”, declara.

Desde el Concello aseguran que, “en calquera caso”, seguirán trabajando en máximos para que el tejido productivo vilagarciano sea cada días más grande y fuerte “maila os atrancos que se pretendan poñer”.

De hecho no dudan en presumir de que “hoxe Vilagarcía ten máis empresas e negocios e máis xente traballando que nunca, o que se traduce nos mellores datos de emprego en décadas".Miembros del gobierno local acudieron a Trabanca, en donde también estuvo Agustín Reguera, que conoció de voca del propio empresariado sus demandas.