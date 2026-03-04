Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía detiene de madrugada a una mujer por presuntos malos tratos en el ámbito familiar

Los hechos ocurrieron en la Avenida da Mariña y la víctima estaba ensangrentada y presentaba diversas heridas

Olalla Bouza
04/03/2026 11:46
Patrulla a pie de la Policía Local
Gonzalo Salgado
La Policía Local de Vilagarcía detuvo esta pasada madrugada a una mujer acusada de presuntos malos tratos en el ámbito familiar. Los hechos ocurrieron en la vía pública, en concreto en la Avenida da Mariña.

A la llegada de los agentes, se encontraron con una mujer ensangrentada que presentaba heridas en varias partes de su cuerpo. Procedieron a entrevistarse con ambas partes, tras lo cual procedieron a la detención de la presunta agresora, que fue puesta a disposición judicial.

