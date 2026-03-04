La lucha por la igualdad, a debate en el foro de Diario de Arousa

La entrada al foro es libre y gratuita hasta completar aforo

La sala de conferencias del Auditorio de Vilagarcía acoge este jueves a partir de las siete de la tarde el primero de los foros que Diario de Arousa organiza con motivo de su 25 aniversario. Esta primera parada en el calendario será dedicada íntegramente a analizar la lucha por la igualdad en Arousa en este último cuarto de siglo.

El foro se desarrollará en formato mesa redonda y en ella estarán la directora xeral de Promoción da Igualdade de la Xunta de Galicia, María Quintiana; también la concelleira de Igualdade del Concello de Vilagarcía, Tania García, y la coordinadora de Benestar e Igualdade de la Diputación de Pontevedra, Sandra Bastos. En la mesa se sentarán además la directora del Centro de Información á Muller de Vilagarcía, Julia Barbosa, y la presidenta del colectivo feminista O Soño de Lilith y agente en igualdad, Daisy Alcalde. El debate estará moderado por la redactora jefa del Diario de Arousa, Fátima Frieiro.

El foro hará un repaso por los 25 años de informaciones en torno tanto a la reivindicación del 8 de marzo como el punto de inflexión que la sentencia de La Manada, en el año 2018, supuso para el tratamiento informativo de las violencias machistas. Además las ponentes ofrecerán su punto de vista respecto del papel de las administraciones a la hora de promover la igualdad con talleres, campañas y pesonal, el trabajo incansable y transversal que se realiza desde los centros de información a la mujer y también la importancia y relevancia del activismo en la calle capitaneada por los colectivos feministas.

Las participantes en la mesa de debate abordarán qué ha cambiado en la lucha por la igualdad en estos últimos 25 años, las acciones que se desarrollan y que es necesario implementar y los retos que todavía quedan por abordar tanto a nivel social como institucional.

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo y al final del foro habrá un turno abierto de preguntas para el público asistente. Las actividades del 25 aniversario del Diario seguirán los próximos meses.