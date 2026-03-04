Julia Barbosa | “Cada vez se accede a la pornografía a edades muy tempranas”

La directora del CIM de Vilagarcía, Julia Barbosa Gonzalo Salgado

El Centro de Información a la mujer (CIM) de Vilagarcía es un organismo que nació a finales de los 90, aunque no fue hasta el 2006 que consiguió su acreditación oficial. Aún así, desde sus inicios, el servicio bajo la dirección de Julia Barbosa ha luchado por ampliar y mejorar sus prestaciones, experimentando una gran evolución en el tiempo.

¿Qué servicios ofrece el CIM actualmente?

Tenemos dos áreas: una de prevención y sensibilización en materia de violencia de género y de promoción de la igualdad, y otra de atención directa.

Los servicios que ofrecemos cuando hablamos de la atención personalizada son, por un lado, los que obligatoriamente tienen que tener los CIM, que son el servicio de acogida y gestión de recursos, con los que se hace una primera entrevista para ver cuales son las demandas, y luego derivamos al resto de servicios o a otros que existen a nivel municipal o autonómico.

Después, en el propio CIM ofrecemos asesoramiento jurídico, donde las consultas suelen estar relacionadas con la solicitud de justicia gratuita, problemas con los abogados del turno de oficio, derecho de familia, separaciones, medidas paterno-filiales y también se da asesoramiento en materia penal, sobre todo cuando una mujer aún no ha denunciado y quiere informarse del proceso.

Luego, tenemos un servicio de apoyo psicológico en el que la atención es individual, aunque también se han hecho terapias grupales, sobre todo con mujeres que han sufrido violencia de género, creando así redes de apoyo.

Además ofrecemos asesoramiento laboral, informando sobre formaciones ocupacionales u ofertas de trabajo, manteniendo una coordinación constante con las ETTs o con distintas fundaciones que tienen programas de inserción laboral.

Y, desde hace unos años, nuestra trabajadora social también es mediadora familiar en determinados casos, siempre y cuando no haya violencia de género.

¿Cómo es la coordinación con los demás servicios municipales u otras entidades?

En favor de que la atención sea lo más integral posible, tenemos que tener una buena red de coordinación con todos los servicios municipales, porque no se trata de que desde aquí se haga todo, ya que eso sería, por un lado, crear un marcroservicio que tendría que tener multitud de funciones, y por otro, podríamos verlo casi como un gueto y ese no es el enfoque: el enfoque es transversal. Con lo cual, desde los otros servicios tienen que incorporar una perspectiva que tenga en cuenta la desigualdad para poder trabajar correctamente con las mujeres.

Entonces, nosotras tenemos coordinación con la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía y con Extranjería, pero también con Cáritas, Cruz Roja, Accem, centros educativos, con la trabajadora social del centro de salud, los servicios sociales municipales, con el servicio de preservación familiar y con la red de recursos que se establecen a nivel autonómico.

La labor del CIM, ¿llega a las nuevas generaciones?

Específicamente con los centros educativos tenemos un grupo de trabajo permanente. Desde el CIM trabajamos todos lo años en la realización de talleres con algunos cursos de Primara y Secundaria, de manera que todo el alumnado durante su etapa educativa obligatoria tenga formaciones en temáticas relacionadas con la igualdad al menos dos veces.

Últimamente estamos trabajando en las nuevas masculinidades y en la Educación Sexual, porque los menores acceden a edades más tempranas a la pornografía y se está configurando una manera de ver y vivir las relaciones que son terribles, tanto para ellos como para ellas, porque asumen como normales comportamientos que no tienen nada ver con la realidad y está haciendo que cada vez haya más situaciones de abuso y agresiones.

¿Cómo es la acogida por parte de los jóvenes?

El “feedback” de las personas que se contratan para hacer estas formaciones y del propio profesorado suele ser muy bueno. Los jóvenes cuando te acercas y hablas un poco su lenguaje, y no te perciben como alguien que va a imponer, se abren más y te das cuenta de la cantidad de preguntas que tienen realmente

El año pasado pusimos un buzón anónimo para que depositasen todas las dudas que tuviesen para después responderlas, y la acogida fue muy buena. Por lo que nosotras la enseñanza que ganamos es que hay que seguir haciendo este trabajo.

¿Cómo valora la función del CIM en el municipio?

Es un servicio cada vez más consolidado. Ahora nos derivan mujeres de servicios que antes no lo hacían y yo creo que es conocido por más gente. En los últimos datos que sacamos de 2025, el total de las mujeres atendidas por el CIM subió en comparación al 2024, y los casos de violencia de género descendieron: el año pasado fueron un 21,5% frente al 33,3% del anterior.