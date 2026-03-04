Esquerda Unida de Vilagarcía califica de "farsa" los aparcamientos disuasorios

El edil de EU, Juan Fajardo, en un Pleno MONICA VILA

El grupo municipal de Esquerda Unida denuncia que el modelo de aparcamientos disuasorios impulsado por el gobierno local es "erróneo" y lo califica de "farsa". El portavoz, Juan Fajardo, reclama que pongan sobre la mesa los acuerdos con los propietarios y se dé a conocer su contenido.

"Basear a política de aparcamentos no uso de chan privados é entregar a mobilidade da veciñanza ao interese especulativo", aseguran desde el grupo municipal, que también considera que se trata de una forma de "gobernar sen planificar a longo prazo". Esquerda Unida se refiere a lo sucedido con el aparcamiento situado al lado del colegio A Escardia, donde un cartel prohíbe ahora dejar los coches.

Fajardo señala que esta misma situación se dio en Luz Salgada, O Piñeiriño y "está pasando no hospital comarcal" y recuerda que su formación "leva anos denunciando que os aparcamentos disuasorios non poden depender da vontade unilateral".

En zona "estratéxica"

Por ello, reclama que se den a conocer las condiciones del acuerdo. "Se o convenio permite que o dono rompa o acordo cando lle peta, estamos ante un escándalo político por ineptitude; e se non o permite, o Concello debe explicar porque non se está facendo valer o asinado", apunta Fajardo.

En el caso de A Escardia, señala que se trata de una reducción de plazas en un lugar estratégico, con alta densidad de población y donde están las infraestructuras básicas para la movilidad, las estaciones de tren y autobús. "Que credibilidade ten un goberno que fala de mobilidade sostible e transición xusta cando improvisa cos aparcadoiros?", se pregunta Fajardo.

Por todo ello, desde Esquerda Unida se dirigirán al gobierno local para solicitar que publique, "de forma inmediata", el contenido exacto de los convenios de aparcamientos disuasorios. Fajardo recuerda que ya lo pidió en otras ocasiones, pero "nunca foron entregados".