El colegio de Rubiáns recoge en Madrid su mención honorífica por el proyecto 'Muller tiñas que ser'

María de la O Fernández, directora, recoge el premio que le entrega el secretario de Estado de Educación Cedida

El CEIP de Rubiáns recibió esta mañana en Madrid la mención honorífica que le otorga el Ministerio de Educación por su proyecto 'Muller tiñas que ser'.

La directora, María de la O Fernández, acudió a Madrid para recoger este reconocimiento estatal, que se enmarca en los Premios Irene. 'Muller tiñas que ser' integra las iniciativas 'Sabela, Olímpica' (2023/24) y 'Vilagarcía en feminino' )2024-25). Ambos tenían como objetivo, explican desde el centro, promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la eliminación de la violencia machista y el respeto y la empatía hacia la diversidad.

Una de las actuaciones que incluyeron fue la de conocer mujeres referentes en diversos ámbitos, jugando siempre con la proximidad de lo local. Así, por el centro se pasaron ‘Las Bravas’, campeonas gallegas de pádel; Rocío Louzán, comerciante y presidenta de Zona Aberta; Vicky Longa, con la que realizaron un taller musical; la campeona de España de trial Verónica Miguéns o la medallista de boxeo Clara Millares. Otras actividades incluyeron la celebración del Día del Pueblo Gitano, una Fiesta del Agua con Señora Dj; la realización de varios murales o el estudio de la obra de la poeta Xaquina Trillo o de las louceiras de Bamio, para salvar el patrimonio ligado al comercio marítimo en la parroquia. Los programas implican a toda la comunidad educativa de Rubiáns.