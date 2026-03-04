El aparcamiento disuasorio de A Escardia dejará de estar disponible el lunes 16

El aparcamiento que dejará de estar habilitado para uso público Gonzalo Salgado

El aparcamiento disuasorio de A Escardia, el que hay justo pegado al colegio, dejará de estar operativo el próximo lunes 16. Así lo indica un cartel que la propiedad colocó hace unos días y que ya ha provocado las primeras reacciones. La parcela – de titularidad privada– acogerá la construcción de una promoción de viviendas, de ahí que el terreno deba quedar totalmente disponible. Así pues el cartel colocado hace unos meses por el Concello en ese punto señalando el número de plazas de uso público ha quedado ya obsoleto.

Esta zona estará así sin espacios públicos para estacionar más allá de los que hay en la propia calle. Cabe recordar que justo en la otra parte de ese vial había otro aparcamiento que también quedó inutilizado precisamente para la construcción de un bloque de viviendas.