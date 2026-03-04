El actor de Vilagarcía Josito Porto opta a un premio María Casares por su papel en 'Os dous de sempre'

Josito Porto, durante la grabación de uno de sus discosG Gonzalo Salgado

El polifacético vilagarciano Josito Porto opta a los premios María Casares por su papel en la obra de teatro 'Os dous de sempre', que recientemente se estrenó en Vilagarcía y que está dirigida por Quico Cadaval.

Porto, que se llevó el galardón como mejor actor protagonista en 2023, opta ahora en la categoría de reparto por una obra que da una nueva vida al clásico del rianxeiro Castelao.

Josito Porto es muy conocido en Vilagarcía no solo por su faceta de actor, sino también como músico, con su grupo Factoría de Subsistencia, que llegó a actuar en las fiestas de San Roque.

No es el único tinte arousano de la XXX edición de los Premios de Teatro María Casares. La compañía Ibuprofeno Teatro, afincada en San Clementes (Caldas de Reis) opta a once nominaciones con 'Reconversión', entre ellos a mejor espectáculo, dirección, actor protagonista o texto original.

La gala se celebrará el miércoles 8 de abril en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña. Los galardones están organizados por la Asociación de Actores e Actrices de Galicia y cuentan con el apoyo y patrocinio de Agadic, la Diputación y el Concello de A Coruña, la Fundación Aisge, la SGAE o Gadis.