Diario de Arousa

Vilagarcía

Una menor resulta herida leve en un accidente por alcance en San Roque

Otra persona tuvo que ser trasladada al Hospital do Salnés

Olalla Bouza
03/03/2026 16:10
centro salud de san roque
Vistas de la zona
Gonzalo Salgado
Un accidente por alcance en San Roque, frente al Punto de Atención Continuada, se saldó con tres personas heridas leves, una de ellas una menor. Ocurrió sobre las nueve de la mañana y todos fueron atendidos en el propio servicios de urgencias del centro de salud, aunque uno tuvo que ser derivado al Hospital do Salnés, Intervinieron la Policía Local y el Servizo Municipal de Emerxencias.

