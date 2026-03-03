Una menor resulta herida leve en un accidente por alcance en San Roque

Vistas de la zona Gonzalo Salgado

Un accidente por alcance en San Roque, frente al Punto de Atención Continuada, se saldó con tres personas heridas leves, una de ellas una menor. Ocurrió sobre las nueve de la mañana y todos fueron atendidos en el propio servicios de urgencias del centro de salud, aunque uno tuvo que ser derivado al Hospital do Salnés, Intervinieron la Policía Local y el Servizo Municipal de Emerxencias.