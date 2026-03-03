Una serie de robos en casas inquietan en el rural de Vilagarcía

La Policía Nacional sigue la pista a los ladrones Gonzalo Salgado

Una serie de robos en viviendas unifamiliares de los barrios periféricos y las parroquias del rural está causando cierta inquietud vecinal. Hace cerca de quince días, la Policía Nacional y Local de Vilagarcía se desplazaban a un inmueble en Cornazo porque las cámaras de videovigilancia habían detectado la presencia de una persona encapuchada.

Realizaron batidas, pero el intruso no apareció. No logró sacar nada del interior, ya que huyó en cuanto saltó la alarma. Sin embargo, todo parece indicar que no fue su única intervención.

En la misma parroquia, en la zona más próxima a la iglesia, se denunciaron al menos tres robos más en los días siguientes a esta entrada. En dicha ocasión, las cámaras de los inmuebles detectaron la presencia de dos personas encapuchadas.

El fin de semana pasado, fue el barrio de A Torre el que sufrió el robo en una vivienda, siguiendo el mismo modus operandi. Al parecer, los presuntos ladrones también habrían tratado de acceder a otra casa en Cornazo, pero al ver que había gente dentro abortaron su objetivo.

Al lado de A Torre, en Trabanca Badiña, también las personas residentes están también preocupados por una serie de robos que se produjeron en los pasados días. Los amigos de lo ajeno habrían entrado en varias casas para llevarse joyas.

Grabaciones de dos encapuchados

En otros casos, intentaron robar pero se encontraron dentro con sus propietarios, por lo que desistieron. Por el momento, no ha sido posible confirmar si se trata de los mismos ladrones, aunque el modo de actuar es idéntico.

Eso sí, la asociación de Trabanca Badiña ya publicó un comunicado, a través de las redes sociales, en el que pide a los residentes que extremen las precauciones. Además, aconsejan avisar a los vecinos más próximos en el caso de que la casa vaya a quedar vacía por algún tipo de viaje y también les piden que revisen las cámaras y alarma, para comprobar que funcionan de forma correcta.

En este caso también existen vídeos de dos personas encapuchadas que llegaron a acceder al recinto de una vivienda, aunque no a su interior. El portavoz vecinal, Rafael Barcala, reconoce que “hai incertidume” y que “non sabemos a quen recurrir”. La Policía Nacional está investigando esta serie de robos