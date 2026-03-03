Quintáns defiende ante el delegado del Gobierno la consideración de acuicultura para los viveros

Momento de la reunión entre Pedro Blanco, Javier Quintáns y Alberto Varela

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se comprometió con el patrón mayor de Carril, Javier Quintáns, a trasladar al ejecutivo central las reivindicaciones del sector de esta localidad en cuanto a su reconocimiento como acuicultores y – por lo tanto–como parte del sector primario. Blanco y Quintáns se reunieron por mediación del alcalde, Alberto Varela, que ya hace unos días visitó Carril para conocer de primera mano los efectos del mal tiempo en los viveros y en la producción de los bivalvos.

Datos

Quintáns entregó al delegado un amplio informe económico sobre la producción de bivalvos en los parques de cultivo. De hecho le recordó que esta actividad tiene más de cinco siglos de antigüedad y que a día de hoy hay casi 1.300 concesiones que ocupan alrededor de un millón de metros cuadrados. Estas son explotadas tanto por personas físicas como jurídicas. Los parquistas defienden que su actividad puede considerarse acuicultura, dado que no dista mucho de las características de las bateas, que sí lo son.

El patrón mayor explicó al responsable gubernamental que no tiene sentido que ambas actividades tengan regímenes fiscales distintos. Entrar en el sector primario implicaría para los parquistas – tal y como explicó Quintáns– una reducción fiscal muy significativa, un tratamiento coherente con la naturaleza productiva y extractiva de la actividad y una mayor viabilidad económica y de sostenibilidad para el sector. Una petición que viene de lejos y que ahora tiene más potencia. El patrón indica que seguir con el mismo sistema actual supone una sobrecarga fiscal “desproporcionada”.