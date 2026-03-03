O Salnés suma más parados y el resto de Arousa baja en desempleo

Imagen de archivo de hostelería en Vilagarcía

La creación de empleo ha sido muy desigual en la Ría de Arousa durante el pasado mes de febrero. Así lo reflejan los datos facilitados por el Portal de Emprego de la Xunta de Galicia que muestran que en O Salnés se puso el freno en la generación de nuevos puestos de trabajo, mientras que otras comarcas como la de O Barbanza y Ulla-Umia se ha conseguido bajar el número de parados. Así pues O Salnés sumó veinte nuevos parados, aunque algunos de los municipios lograron parar la tendencia negativa. Así pues Sanxenxo logró colocar a diez personas en el mercado laboral, mientras que Meis a dos y A Illa a una. El resto de localidades tienen cifras negativas. Cambados lidera en Arousa la destrucción de empleo en febrero con 14 nuevos parados, seguido de Vilanova con nueve. O Grove y Meaño tienen cuatro nuevos desempleados respectivamente y Ribadumia dos. Por su parte Vilagarcía mantiene exactamente las mismas personas anotadas en el Servizo Galego de Colocación que en el mes de enero. Ni suma ni resta, según los datos oficiales.

Las perspectivas en estos primeros meses del año son mejores en O Barbanza, en donde solo Rianxo destruyó empleo. De hecho 12 personas nuevas están anotadas al paro. El resto de localidades lograron firmar nuevos contratos. Ribeira lidera con 23, mientras que Boiro y A Pobra le siguen con seis y tres respectivamente.

En el caso de Ulla-Umia el crecimiento en empleo ha sido muy ligero. De hecho en cifras globales solo se han creado dos nuevos puestos de trabajo. Febrero suele ser, en general, un mes flojo y se espera que los datos mejoren en toda la Ría de Arousa de cara a la Semana Santa y a la reactivación del sector servicios. En esta comarca Valga –con una importante industria– logró crear 12 puestos de trabajo. Caldas, Cuntis y Moraña también mejoran ligeramente, mientras que Catoira, Portas y Pontecesures terminan febrero con más vecinos anotados en las listas del paro.