La actriz vilagarciana, Cristina Castaño, nueva concursante de 'Tu cara me suena'

La actriz vilagarciana Cristina Castaño Carlos Villarejo

La cadena Antena 3 ha publicado el nombre de los nueve concursantes que protagonizarán la próxima edición del programa de imitaciones musicales 'Tu cara me suena'.

El casting está encabezado por la actriz vilagarciana Cristina Castaño. Acompañándola y completando el elenco cuentan con Sole Giménez, J Kbello, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado, Leonor Lavado y el torero Jesulín de Ubrique.

Fecha de estreno

La cadena todavía no ha revelado la fecha en la que se estrenará el programa, pero, se espera que sea en las próximas semanas.

Como no podía ser de otra manera, el presentador de este espacio continuará siendo el Manel Fuentes que estará acompañado del jurado habitual formado por Lolita Flores, Chenoa, Àngel Llàcer y Florentino Fernández.

La trayectoria

La trayectoria actoral de Castaño en televisión comenzó de la mano de la conocida serie gallega 'Pratos combinados' en la que interpretaba a Paula Barreiro. En el año 200 se unió al elenco de 'Al salir de clase', trabajo que la hizo conocida a nivel nacional.

Tras estos primeros trabajos, la actriz vilagarciana, se convirtió en habitual tanto de la pequeña pantalla como de teatros y películas. Algunos de los títulos más conocidos protagonizados por Castaño son la serie 'Toy Boy', 'La que se avecina' o 'Rapa'.