Fenosa inicia las obras para retirar el polémico transformador de la Praza da Liberdade de O Carril

Zona donde se encuentra el transformador Gonzalo Salgado

La retirada del transformador de la Praza da Liberdade, demanda histórica de la asociación vecinal de O Carril, será una realidad en apenas dos meses. Unión Fenosa Distribución acaba de comenzar las obras a través de la empresa Elecnor. Con la solución técnica adoptada, ya no será necesario trasladar el equipo de la plaza, sino que simplemente quedará eliminado. Para ello, se reponteciará los otros dos centros del casco urbano, los de las Rúas Cervantes y Nicolás Viqueira.

En la propia memoria del proyecto, UFD reconoce que la situación del transformador, soterrado a una cota muy baja, provoca que en situaciones de fuertes lluvias y/o marea alta, se produzcan inundaciones, averías y cortes de suministro, con los consiguientes prejuicios para los residentes y establecimientos comerciales y hosteleros de la zona.

En la Rúa Cervantes no será necesario hacer obra civil, ya que se aprovecharán las condiciones existentes para renovar el sistema de distribución. En Nicolás Viqueira, sí habrá que intervenir, por lo que, durante las próximas semanas, levantarán parte del suelo de Lucena, Carmen, Cruz y Aduana. La empresa tendrá que reponer el pavimento a las condiciones en las que estaba: losa de piedra, de hormigón o de asfalto, según el lugar.