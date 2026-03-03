Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Fenosa inicia las obras para retirar el polémico transformador de la Praza da Liberdade de O Carril

La memoria del proyecto reconoce que está afectado por las lluvias y las mareas

Olalla Bouza
03/03/2026 16:07
Zona donde se encuentra el transformador
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

 La retirada del transformador de la Praza da Liberdade, demanda histórica de la asociación vecinal de O Carril, será una realidad en apenas dos meses. Unión Fenosa Distribución acaba de comenzar las obras a través de la empresa Elecnor. Con la solución técnica adoptada, ya no será necesario trasladar el equipo de la plaza, sino que simplemente quedará eliminado. Para ello, se reponteciará los otros dos centros del casco urbano, los de las Rúas Cervantes y Nicolás Viqueira.

En la propia memoria del proyecto, UFD reconoce que la situación del transformador, soterrado a una cota muy baja, provoca que en situaciones de fuertes lluvias y/o marea alta, se produzcan inundaciones, averías y cortes de suministro, con los consiguientes prejuicios para los residentes y establecimientos comerciales y hosteleros de la zona.

En la Rúa Cervantes no será necesario hacer obra civil, ya que se aprovecharán las condiciones existentes para renovar el sistema de distribución. En Nicolás Viqueira, sí habrá que intervenir, por lo que, durante las próximas semanas, levantarán parte del suelo de Lucena, Carmen, Cruz y Aduana. La empresa tendrá que reponer el pavimento a las condiciones en las que estaba: losa de piedra, de hormigón o de asfalto, según el lugar.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina