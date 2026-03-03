Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

El BNG pide la paralización de la planta de betún en Vilagarcía

Acusa al gobierno gallego de "burlarse" de la ciudadanía con el adecentamiento de la zona "como se fose un photocall"

Olalla Bouza
03/03/2026 16:20
Montse Prado con otros miembros del BNG
Gonzalo Salgado
La diputada del BNG, Montse Prado, exigió al gobierno gallego que paralice el proyecto de instalación que prevé el almacenamiento de alrededor de 50.000 metros cúbicos de betún en el Puerto de Vialgarcía, así como la circulación de hasta 300.000 por la Ría de Arousa. Se trata de un proyecto declarado Industrial Estratéxico y que, dijo la nacionalista, “está a causar moita alarma” ya que “supón un grave risco”.

Critica que se prime la planta de betún por encima de los valores ambientales y de un sector “económico vital” como es el marisqueo, la pesca y la miticultura, que considera que es lo que “debe ser estratéxico”.

Evaluación ambiental

La tramitación de esta planta recibió 24 alegaciones del sector del mar, según pone de relieve Prado, que acusa a la Xunta de no escuchar y asegura que “pretenden burlarse” de la ciudadanía, “intentando poñer bonita a zona como se fose un photocall”. La nacionalista defiende que la Ría de Arousa “non pode permitirse nin un só elemento máis que poña en perigo a súa capacidade produtiva”. En la Comisión de Pesca reclamó, además, una evaluación ambiental completa y aseguró que, para evitarla, la empresa dividió “artificialmente” el proyecto en dos zonas

