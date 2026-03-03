Carlos Crespo Díaz: "El futuro de la farmacia pasa por buscar tratamientos allá donde faltan, como en las enfermedades raras"

Carlos Crespo durante el acto de nombramiento de académico Cedida

Carlos Alberto Crespo Díaz (O Carril, 1963) reorientó su vocación hacia la farmacia de forma casual, pero esa casualidad dio lugar a una carrera de éxito. Tras pasar por el Hospital de Ourense, la Consellería de Sanidade, la dirección xeral de Farmacia del Sergas o el Clínico de Santiago, en 2013 ganó la plaza de jefe de servicio del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Allí lleva desde entonces, en un servicio “frenético” que atiende no solo a hospitales, sino a Atención Primaria y centros sociosanitarios de la provincia.

¿Qué supone para usted el ingreso en la Real Academia de Farmacia de Galicia?

Es un orgullo y un honor, porque supone un reconocimiento a toda una carrera. Primero a nivel académico y luego profesional. Al final, te están diciendo que has hecho las cosas bien.

¿Y por qué decidió, en su momento, dedicarse a la farmacia?

Fue un poco por las circunstancias. Yo vivía en el antiguo barrio de la Renfe- soy hijo y nieto de ferroviarios- y siempre pensé en dedicarme a algo técnico, una ingeniería. Pero en A Compostela conocía a profesores de universidad y empecé a cambiar de idea al final de Bachillerato. Estoy totalmente satisfecho. Es una carrera con gran variedad de temas, tanto ambientales, como sanitarios o industriales. Empecé haciendo investigación en la facultad y después me especialicé en la rama hospitalaria.

¿Y cómo cambió la práctica farmacéutica desde que empezó?

Evolucionó de forma inmensa. Ahora está muy desarrollada y utiliza muchos procesos robotizados y automatizados, que llevan un seguimiento y trazabilidad. También están muy desarrollados aspectos de seguridad clínica para evitar el error humano y muy volcada en la búsqueda de reacciones adversas. Además, tiene una vertiente muy notable que es la preparación de medicamentos personalizados, tanto para pacientes oncológicos, como inmunológicos o nutriciones específicas para pacientes quirúrgicos que necesitan alimentación artificial o recién nacidos, que no tienen requerimientos básicos. En mi discurso abordé las situaciones excepcionales de vacío terapéutico, cuando no hay un medicamento y hay que recurrir a otros que no tienen autorización y hacer preparación individualizada y personalizada en busca de evidencia, para dar una solución.

Entiendo que en esta excepcionalidad están las llamadas “enfermedades raras”...

Sí. Muchas de ellas no tienen tratamiento y hay que hacer preparaciones individualizadas. Es un coste elevado, porque es un enfermo por cada 300.000 nacidos, por lo que hay que conjugar bien todos los principios éticos para dar con la conveniencia del tratamiento. Hay un ejemplo ahora mismo, del que no se puede hablar mucho porque está sometido a patente, que se desarrolló una preparación en el Hospital de León (en colaboración con otro de Barcelona) para la enfermedad de Menkes (personas que no pueden absorber el cobre). Lo están pidiendo desde todas las partes del mundo.

¿Y usted cree que se consiguió reducir la automedicación en los últimos años?

La oficina de farmacia es un establecimiento sanitario de interés público donde los profesionales atienden, de la mejor manera posible, a pacientes que reclaman un remedio para males normalmente menores. Lo que se consiguió es que no se dispense ningún medicamento sin receta que tenga obligatoriedad de receta. Se hizo una campaña muy potente en su día con los antibióticos y ahora nunca se dispensan sin receta. Otra cosa son los que se llaman “encima del mostrador”, que son los publicitarios. Algunos tienen principios activos como el desketoprofeno, pese se considera que se puede gestionar sin receta, al igual que el paracetamol. Yo creo que sí se ha disminuido mucho, pero también es cierto que debe vigilarse y que los profesionales farmacéticos son la primera línea para que se cumpla.

¿Cómo vivió usted el coronavirus como farmacéutico?

Pues primero como paciente. Acababa de recibir un trasplante y, primero desde el hospital y después desde mi casa, dirigí la farmacia del área. Planteamos muy bien la situación para que los pacientes no tuviesen que desplazarse, se lo enviábamos a domicilio. Fue un hito muy relevante que empezamos a hacer en el área de Pontevedra y O Salnés y aún continuamos con él.

¿Como ve el futuro de la farmacia a medio y largo plazo?

Está muy vinculada a la farmacoterapia. Las innovaciones van en búsqueda de tratamientos en aspectos donde falta. Uno de ellos es el de las enfermedades raras. Con las nuevas tecnologías, como la impresión 3d o la inteligencia artificial van a ayudar mucho, tanto en desarrollo de medicamentos como en seguridad clínica que, serán m relevantes en esta década