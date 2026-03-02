Salnés Empresarial roza los 40 socios y ya prepara su primera Gala

La asamblea se celebró en Vilagarcía Cedida

La asociación Salnés Empresarial celebró su primera asamblea general en la sala de reuniones de Arousa Coworking, en Vilagarcía, donde presentó el balance de su primer ejercicio completo, y ya rozando los cuarenta socios activos. "Nacimos para conectar al empresariado de la comarca", explicó el presidente, Jesús Rey, que apunta que el "objetivo ahora es consolidarnos y seguir creciendo".

Tamara Sineiro, vicepresidenta, explicó que durante 2025 se impulsaron más de doce acciones destinadas a dinamizar la actividad económica y fomentar la colaboración, como encuentros de networking, las jornadas de emprendimiento femenino, formaciones sobre temas como facturación electrónica, impulso a comunidades energéticas o visitas a compañías como Birdmind o Cultivo Gallego.

También mantuvo reuniones con instituciones como la Diputación de Pontevedra o el Concello de Caldas, así como solicitar su adhesión a la Red Eusumo y al GDR Salnés Ulla-Umia. Asimismo, firmó acuerdos con ventajas directas para asociados, como el de General Óptica y Gasolinera Q8, ambos en Vilagarcía; así como avanzar en líneas de colaboración con la Confederación de Empresarios de Pontevedra.

Por otra parte, el ejercicio 2025 se cerró con resultado económico positivo, lo que la entidad considera que refleja "una gestión prudente en esta fase inicial de consolidación".