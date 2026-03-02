Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

O premio de poesía Bouza Brey ten unha dotación de 5.000 euros e será bianual

As obras poden presentarse ata o 31 de maio e a gañadora será publicada pola editorial Galaxia

Fátima Frieiro
02/03/2026 18:06
A presentación do premio literario tivo lugar no Concello
A presentación do premio literario tivo lugar no Concello
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

O Concello de Vilagarcía acaba de presentar as bases do que será a sexta edición do premio de poesía Fermín Bouza Brey. Un galardón que renace co obxectivo de volver a ser un referente a nivel literario no territorio galego e con vocación de continuidade. A concelleira de Cultura, Sonia Outón, foi a encargada de analizar polo miúdo as características do certame. Será de carácter bianual e a dotación económica está fixada en 5.000 euros para a obra gañadora. Ademais esta ten a garantía de ser publicada pola editorial Galaxia dentro da colección Dombate.

Segundo os requisitos técnicos os traballos poden presentarse ata o 31 de maio deste ano. Será un xurado integrado por tres persoas representativas da cultura galega relacionadas co eido da literatura o encargado de elixir á gañadora. Esta darase a coñecer na primera semana de decembro deste mesmo ano. A presentación da publicación será nunha data próxima ao 21 de marzo de 2027, Día Mundial da Poesía.

Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos e de temática libre. Non se admitirán poemas publicados previamente en webs, revistas e otros medios de maneira independente. Tampouco poderán ser adaptacións nin estar premiados noutro certame.

O director de edicións de Galaxia, Marcos Calveiro, lembrou que o Fermín Bouza Brey tiña unha alta consideración no mundo literario nas súas primeras cinco edicións. De feito sinalou que o primeiro ano a gañadora foi Yolanda Castaño, con tan só 17 anos e despois dela viñeron outros nomes que acadaron unha sona importante como o de Emma Pedreira. A última vez que se convocou foi no ano 2010 e nesa ocasión quedou deserto, algo que se contempla tamén nas bases actuais. Sonia Outón destacou que “a difusión da man de Galaxia queda garantizada, o que tamén é un aliciente para o gañador”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina