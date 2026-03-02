Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Nuevos vertidos de basura en Xiabre indignan a los comuneros de Cea

La zona de la antigua cantera es una de las más afectadas

Olalla Bouza
02/03/2026 16:27
Uno de los vertidos localizados
Uno de los vertidos localizados
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los comuneros de Cea y los usuarios de Xiabre contemplan con indignación el mal uso que, los más incívicos, hacen de un espacio que debería ser de disfrute y contemplación. Nuevos vertidos afloran cada semana en puntos de este monte, pese a los esfuerzos que se hacen por limpiarlos. Somieres, colchones, plásticos, cartones, “de todo”, apuntan desde la CCMM, que señala que no cuenta con medios para erradicar esta plaga, que también afecta a otros montes del municipio.

Zonas como la antigua cantera, que ahora está precisamente en el proceso de convertirse en un área de esparcimiento, son algunas de las más afectadas. Pero no la única. En Cea, se localizan vertidos en puntos como Os Martices y O Vento, entre otros. Los comuneros acuden cada semana a comprobarlo y el panorama con el que se encuentran es desolador.

No es la primera vez que comunidades de montes de Vilagarcía denuncian este grave problema, que es medioambiental pero también económico. De hecho, en su momento incluso se valoró la posibilidad de hacer un mapa de vertidos.

Servicio de recogida diario

Llama la atención los que se registran en Xiabre, el principal monte de Vilagarcía y que es, además, la ubicación del Punto Limpo. Además, la empresa de recogida de basura cuenta con un servicio de voluminosos que pasa cada día, ya que es una de las mejoras establecidas en el contrato que se adjudicó a Urbaser. Sin embargo, la cantidad de ingentes toneladas de residuos sigue siendo una realidad preocupante en los montes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina