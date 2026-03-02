Nuevos vertidos de basura en Xiabre indignan a los comuneros de Cea

Uno de los vertidos localizados Cedida

Los comuneros de Cea y los usuarios de Xiabre contemplan con indignación el mal uso que, los más incívicos, hacen de un espacio que debería ser de disfrute y contemplación. Nuevos vertidos afloran cada semana en puntos de este monte, pese a los esfuerzos que se hacen por limpiarlos. Somieres, colchones, plásticos, cartones, “de todo”, apuntan desde la CCMM, que señala que no cuenta con medios para erradicar esta plaga, que también afecta a otros montes del municipio.

Zonas como la antigua cantera, que ahora está precisamente en el proceso de convertirse en un área de esparcimiento, son algunas de las más afectadas. Pero no la única. En Cea, se localizan vertidos en puntos como Os Martices y O Vento, entre otros. Los comuneros acuden cada semana a comprobarlo y el panorama con el que se encuentran es desolador.

No es la primera vez que comunidades de montes de Vilagarcía denuncian este grave problema, que es medioambiental pero también económico. De hecho, en su momento incluso se valoró la posibilidad de hacer un mapa de vertidos.

Servicio de recogida diario

Llama la atención los que se registran en Xiabre, el principal monte de Vilagarcía y que es, además, la ubicación del Punto Limpo. Además, la empresa de recogida de basura cuenta con un servicio de voluminosos que pasa cada día, ya que es una de las mejoras establecidas en el contrato que se adjudicó a Urbaser. Sin embargo, la cantidad de ingentes toneladas de residuos sigue siendo una realidad preocupante en los montes.